Niemcy rezygnują z polskiego drewna

Sprzedaż drewna na nowych zasadach

Podstawowe zmiany to modyfikacja udziałów poszczególnych kryteriów w ofertowym systemie sprzedaży LP. Kryterium cenowe wzrosło z 70 do 75 proc., poza nim zostało jedynie kryterium pozacenowe, które wzrosło z 20 do 25 proc. W ramach kryterium pozacenowego przedsiębiorca może zdobyć dodatkowe punkty za przerób drewna i jego głębokość oraz za geografię zakupu. Im bliżej od miejsca zakupu leży jego zakład przetwórczy, tym wyższa punktacja. Punktów w kryterium pozacenowym nie zdobędzie np. pośrednik, który kupuje drewno jedynie po to, by bez przerobu sprzedać je dalej.