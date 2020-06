Mimo zakazu popularna linia wznowiła rejsy między Polską a Wielką Brytanią

Wizz Air wznowił loty do Wielkiej Brytanii

"Zapytacie Państwo jak to możliwe? Przecież do 30 czerwca br. obowiązuje zakaz lądowań samolotów pasażerskich przylatujących do Polski m.in. z Wielkiej Brytanii. To oczywiście prawda, ale aktualny NOTAM, wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w którym sprecyzowany kto i skąd może przylatywać do Polski, daje możliwość wykonywania lotów z/do Wielkiej Brytanii, jednak pod warunkiem, że na rejsach przylotowych do Polski będą tylko polscy obywatele (plus kilka dodatkowych wyjątków)" - wskazali przedstawiciele lotniska.