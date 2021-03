Niższy VAT dla dotkniętej przez pandemię branży. Rekomendacja wiceminister

"Trafił do mnie z biznesu"

Pytana o możliwość obniżenia stawki VAT dla branży gastronomicznej powiedziała, że "jest projekt, który trafił do mnie z biznesu, a ja go rekomenduję". Zaznaczyła, że niższy VAT miałby obowiązywać czasowo, wyłącznie do końca 2021 r. Wskazała, że obecnie trwają bardzo intensywne rozmowy m.in. z przewodniczącym Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarym Kazimierczakiem.