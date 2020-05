Restart lotów krajowych coraz bliżej. Ale nie każdy wejdzie na lotnisko

Ograniczenie osób wchodzących na lotnisko, mierzenie temperatury przed wejściem do terminalu oraz obowiązek noszenia maseczek ochronnych. To tylko niektóre ograniczenia, które będą obowiązywały we wrocławskim porcie. Od 1 czerwca zostaną wznowione rejsy ze stolicy Dolnego Śląska do Warszawy.

Wrocławskie lotnisko 1 czerwca obsłuży pierwsze rozkładowe rejsy pasażerskie po ponad dwumiesięcznej przerwie. Ruch lotniczy będzie jednak przywracany stopniowo. W pierwszym etapie pasażerowie wrocławskiego portu będą mieli do dyspozycji dwa połączenia dziennie na Lotnisko Chopina w Warszawie realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. - Wznowienie rejsów do Warszawy to pierwszy krok na drodze przywracania rozkładowych połączeń lotniczych. Traktujemy to otwarcie ruchu lotniczego jako pewną możliwość wypracowania procedur i przygotowania się na czas prawdziwego otwarcia, które nastąpi choćby na rynku europejskim. Do tego czasu chcemy mieć wdrożone wszelkie procedury, zalecenia oraz wyciągnąć wnioski z funkcjonowania lotniska - powiedział dyrektor Portu Lotniczego Wrocław Jarosław Wróblewski.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, na wrocławskim lotnisku będą obowiązywały obostrzenia sanitarne. - Chcemy jednak wdrożyć procedury w taki sposób, żeby nie były one uciążliwe dla pasażerów - wskazał dyrektor.

Od poniedziałku do terminalu będą mogli wejść tylko pasażerowie danych rejsów oraz osoby korzystające z biur linii lotniczych czy wypożyczalni samochodów. Z osobą towarzyszącą będzie mógł wejść jedynie pasażer, który wymaga opieki.

Przed wejściem do terminalu pasażerom będzie mierzona temperatura. Podróżni z temperaturą ciała powyżej 38 stopni i z objawami choroby COVID-19 nie zostaną wpuszczeni do terminalu i tym samym nie będą mogli odbyć podróży na pokładzie samolotu. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, zniesiony zostanie obowiązek badania temperatury po przylocie.

- Na terenie lotniska i podczas samej podróży utrzymany będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos. Tak więc każdy, kto wybiera się w podróż lotniczą, musi dysponować taką maseczką. Na terenie lotniska obowiązywać będzie też zasada zachowania co najmniej 1,5-metrowego dystansu społecznego - wyjaśnił Wróblewski.

Pasażerowie będą też zachęcani do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Stacje sanitarne będą dostępne dla wszystkich w widocznych miejscach w terminalu - między innymi przy wejściu, przy toaletach czy po kontroli bezpieczeństwa. Regularnie dezynfekowane będą też wszystkie pomieszczenia w terminalu oraz wszelkie powierzchnie dostępne dla pasażerów.

Dyrektor dodał, że wszystkie punkty obsługi klienta będą tak skonstruowane, że pracownicy nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z pasażerami. Zapewnił też, że czynne będą sklepy i punkty gastronomiczne, a ich oferta pozostanie praktycznie niezmieniona. Tymczasowo nieczynny będzie natomiast plac zabaw dla dzieci w hali odlotów.

- Z punktu widzenia pasażera istotne jest to, że nie będziemy wymagali wcześniejszego przybycia na lotnisko. Naszym zdaniem, im krócej pasażer będzie przebywał na terenie lotniska i im szybciej nastąpi odprawa, tym lepiej - powiedział Wróblewski.

Loty międzynarodowe

Wyraził też nadzieję, że połączenia obsługiwane przez pozostałych przewoźników zostaną jak najszybciej uruchomione. - Zakładamy, że połączenia na wewnętrznym rynku europejskim będą stopniowo wznawiane na przełomie czerwca i lipca. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana w przypadku dalekich rejsów transkontynentalnych, gdzie będą obowiązywały inne regulacje - dodał.

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja przedłużyło zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca, a w odniesieniu do lotów krajowych do 31 maja.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że port lotniczy Wrocław-Strachowice w ubiegłym roku obsłużył blisko 3,5 miliona pasażerów. Najwięcej, bo 18,8 miliona pasażerów obsłużyło zaś Lotniska Chopina w Warszawie.

Autor:mb

Źródło: PAP