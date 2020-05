Kolejne polskie lotnisko gotowe do wznowienia lotów. Wprowadzono nowe zasady

Zasady bezpieczeństwa

Oznacza to między innymi zminimalizowanie liczby osób w terminalach pasażerskich. Będą mogli do nich wejść tylko odlatujący pasażerowie, pracownicy lotniska i załogi linii lotniczych. Ponadto osobom odlatującym z Katowic będzie mierzona temperatura ciała kamerami termowizyjnymi. Najprawdopodobniej nie będzie mierzona temperatura osób przylatujących. W terminalu umieszczono już szereg piktogramów i grafik dotyczących utrzymywania dystansu. Odpowiednio kierują też one pasażerów do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa i dalej - do boardingu. Pasażerowie będą poruszali się jednokierunkowo, bez możliwości mijania się. Obsłudze zapewniono przesłony. Odloty będą odbywały się tylko z najstarszego terminalu A. Nowszy i większy terminal B jest rozbudowywany. Przygotowany zapasowo został terminal D, w obiektach po terminalu cargo, jednak na razie nie będzie on najprawdopodobniej uruchamiany. Boarding będzie odbywał się strefowo – bez kolejek i tłoczenia się pasażerów przed bramką. Jeżeli do samolotu pasażerowie będą dowożeni autobusami, zachowane zostaną związane z tym ograniczenia. Do jednego samolotu zamiast dwóch czy trzech autobusów, jak dotąd, może więc podjeżdżać pięć lub sześć. W trakcie podróży lotniczej, czyli od wejścia na lotnisko, w samolocie, do wyjścia z lotniska, utrzymany zostanie obowiązek używania maseczek lub przyłbic. Przed wejściem do terminalu będzie można kupić maseczkę w automacie. Dostępne będą automatyczne dystrybutory ze środkiem odkażającym. W samolotach należy spodziewać się między innymi zamkniętych toalet oraz obowiązku wypełnienia karty lokalizacyjnej. Karty będzie zbierała obsługa samolotu przed lądowaniem, a następnie będą one przekazywane lotnisku, skąd trafią do sanepidu.