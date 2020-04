Dwie kopalnie wstrzymują wydobycie. Kilkudziesięciu górników zakażonych

Kopalnie, które wstrzymały wydobycie, to Murcki-Staszic w Katowicach i Jankowice w Rybniku (część kopalni ROW). Zatrudniają w sumie ponad 7 tys. pracowników. Przerwa w produkcji potrwa do 3 maja.

Setki pracowników na kwarantannie

W katowickiej kopalni kwarantannie poddano dotąd 303 pracowników, a u 38 osób testy potwierdziły obecność koronawirusa. Natomiast w należącym do kopalni zespolonej ROW Ruchu Jankowice na kwarantannie są 433 osoby, a koronawirusa potwierdzono u 32 pracowników. Ponadto przypadki zachorowania wystąpiły także w należącej do PGG kopalni Sośnica w Gliwicach oraz ruchu Marcel w Radlinie - innej części kopalni ROW.

Co z wynagrodzeniem górników?

Chcemy maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie funkcjonować. Kopalnie wrócą do pracy w przewidzianym terminie

Chorzy na COVID-19 w spółkach węglowych

Koronawirus jest już obecny we wszystkich śląskich spółkach węglowych - w niedzielę potwierdzono wirusa u pierwszego pracownika zatrudniającej ok. 22 tys. osób Jastrzębskiej Spółki Węglowej - to górnik z kopalni Pniówek. Na kwarantannę skierowano tam 29 osób, które miały z nim kontakt. Ponadto wśród chorych na Covid-19 są górnicy z należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek-Piekary w Bytomiu oraz górnik z należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Janina w Małopolsce.