Limit miejsc oraz obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Kina i teatry w nowej rzeczywistości

Wytyczne dla kin i teatrów

Artyści sceniczni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. MKiDN zaleca przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu. Resort proponuje adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa) oraz ograniczenia składu orkiestry.

Jeżeli chodzi o aktorów, to zalecane jest "przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe". Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.