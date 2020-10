Największy polski pracodawca szuka chętnych do odejścia z pracy. "Odpowiedź na sytuację finansową"

Jak podkreśliła, przed spółką stoi wyzwanie poprawy sytuacji finansowej. "Wynagrodzenia to 70 procent kosztów Poczty, której przychody spadły w wyniku zmian na rynku listowym" - zwróciła uwagę Justyna Siwek.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tysięcy pracowników.

Poczta Polska tnie zatrudnienie

O tym, że spółka zamierza uruchomić Program Dobrowolnych Odejść informowaliśmy pod koniec września. Wówczas zarząd zwrócił się z prośbą o opinię do organizacji związkowych na temat tego projektu.

"Pracodawca 25 września br. skierował do organizacji zakładowych działających w Poczcie Polskiej S.A. projekt Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść. Na działających w Poczcie 87 organizacji zakładowych, opinie przesłało 8" - poinformowała rzecznik.

Według zapewnień rzecznik, zasady programu zostały już ogłoszone pracownikom. "Osobą uprawnioną do skorzystania z PDO jest pracownik jednej ze ściśle określonych grup administracji lub osoba zatrudniona w Spółce, bez względu na grupę zawodową, posiadająca inne, poza związanym z zatrudnieniem w Spółce, źródło utrzymania" - wyjaśniła Justyna Siwek. "Z programu mogą więc skorzystać osoby z uprawnieniami do emerytury lub tuż przed emeryturą - i ta kategoria może objąć także listonoszy spełniających ten warunek" - podkreśliła rzecznik.

Wnioski o przystąpienie do Programu można składać od 1 do 30 listopada 2020 roku. "Odchodzący pracownicy otrzymają odprawę, której wysokość jest uzależniona od stażu pracy w Poczcie oraz terminu rozwiązania umowy o pracę, może to być nawet 9-krotność miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika" - poinformowała Justyna Siwek.