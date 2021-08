Kaufland otworzy sklepy w niedziele niehandlowe

Pod koniec maja br. spółka Kaufland poinformowała, że wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach . Wówczas nie podjęto jednak decyzji o skorzystaniu z wyjątku przewidzianego dla placówek pocztowych i tym samym otwieraniu sklepów w niedziele niehandlowe. Taka decyzja zapadła w sierpniu.

Jak wyjaśniła, "będą to placówki wyłącznie w miejscowościach, w których konkurencja już prowadzi sprzedaż we wszystkie dni tygodnia". "Mamy nadzieję, że zmiana, dzięki której nasi klienci przez cały tydzień będą mieli dostęp do szerokiej oferty produktów, wpłynie pozytywnie na komfort robienia zakupów" - dodała Szewczyk.