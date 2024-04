Kaczyński zabrał głos w sprawie CPK

Jarosław Kaczyński we wtorkowym oświadczeniu poruszył m.in. temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - W praktyce zapadła decyzja o tym, że nie będzie budowane CPK - powiedział, odnosząc się do poniedziałkowej informacji o rozbudowie Lotniska Chopina w Warszawie.

- Możliwość tej rozbudowy to jest co najwyżej 35 milionów pasażerów (rocznie), a więc to jest takie skromne lotnisko. To jest najlepszy dowód na to, że ta operacja, której źródeł trzeba poszukiwać w Berlinie i sądzę że się je tam znajdzie, jest prowadzona - powiedział Kaczyński.