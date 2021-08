Rozpoczęło się święto konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Słynna aukcja w niedzielę

Janów Podlaski - nagrody

W niedzielę zostaną przyznane czempionaty dla najlepszych koni, które wybierze międzynarodowe jury. Wybrany zostanie też tradycyjnie najlepszy koń pokazu - Best in Show.

Po raz pierwszy w Janowie Podlaskim zostanie wręczona dodatkowa nagroda Best in Show Pure Polish, której fundatorem jest Polski Związek Hodowców Koni Arabskich. - To pierwszy krok, żeby zacząć promować markę Pure Polish w Polsce i żeby była ona coraz bardziej rozpoznawalna na świecie – mówił w czerwcu na konferencji prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Krzysztof Poszepczyński. Jak wyjaśnił, chodzi o konie, których rodzice oraz przynajmniej 3 konie z drugiego pokolenia wstecz są wpisani od urodzenia do PASB - Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi, albo konie, których rodzice są wpisani do PASB i ojciec pochodzi z jednego z 8 rodów męskich tradycyjnie hodowanych w Polsce, a matka - z jednej z 15 linii żeńskich tradycyjnie hodowanych w Polsce.