Minister odwołuje dyrektora departamentu. Zapowiedź złożenia zawiadomienia do prokuratury

Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski spotkał się protestującymi rolnikami. - Dopóki będę widział możliwość zrobienia czegoś ważnego dla polskich rolników, będę pracował - oświadczył Wojciechowski, odnosząc się w ten sposób do wezwań do jego dymisji.