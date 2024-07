Ubywa w Polsce sklepów. Wielkie sieci wypychają z rynku mniejszych graczy

Coraz więcej sklepów decyduje się na franczyzę

Jak zauważyli eksperci, "coraz więcej niezależnych sklepów oferujących produkty FMCG w Polsce decyduje się na dołączenie do sieci franczyzowych". Wskazano, że w 2023 roku na rynku funkcjonowało ok. 55 tys. sklepów spożywczych, o 2 proc. mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Dodano, że liczba sklepów sieciowych wzrosła o 5 punktów procentowych i wyniosła 40 tys. 300 placówek, a spadła liczba sklepów niesieciowych - o 18 punktów procentowych, do 14 tys. 450. W raporcie eksperci zwrócili uwagę na stabilny poziom liczby sklepów specjalistycznych na rynku FMCG w Polsce. Zgodnie z "Raportem Strategicznym", w 2023 r. było 22 tys. 860 sklepów specjalistycznych, np. sklepy rybne, piekarnie, mięsne oraz warzywno-owocowe.