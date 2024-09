"Projektowany art. 90gg określa minimalny udział procentowy osób należących do określonej płci w zarządzie i radzie nadzorczej spółki. W przepisie art. 5 dyrektywa pozostawia państwom członkowskim wybór określonych parytetów, do których osiągniecia zobowiązane będę spółki objęte regulacją: zajmowanie przez osoby niedostatecznie reprezentowanej płci co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych (a więc członków organów nadzoru) lub zajmowanie przez osoby niedostatecznie reprezentowanej płci co najmniej 33 proc. wszystkich stanowisk, w tym zarówno dyrektorów niewykonawczych, jak i wykonawczych (a więc członków organu reprezentacji)" - napisano.