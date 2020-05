Sklepy wprowadziły zmiany. Rozwiązanie "powodowało napięcia między klientami"

Od początku kwietnia w godzinach 10-12 zakupy w sklepach mogły robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście 4 maja do drugiego etapu luzowania ograniczeń. Rząd zdecydował się między innymi na zlikwidowanie tak zwanych godzin dla seniorów.

O zmiany w godzinach dla seniorów apelowały organizacje branżowe . Wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński wskazywał, że "jest to rozwiązanie niepraktyczne, paraliżujące funkcjonowanie handlu, konfliktogenne, krytykowane przez klientów, pracowników handlu i nierzadko samych seniorów". W jego ocenie, lepszym rozwiązaniem byłby priorytet dla seniorów.

Godziny dla seniorów zlikwidowane

Pytania w sprawie zmian wysłaliśmy do największych sieci. "Zgodnie z nowymi zaleceniami regulatora zdecydowaliśmy się anulować tzw. godziny dla seniorów. Od początku tego tygodnia wszyscy klienci, bez względu na kryterium wieku, mogą dokonywać zakupów w sklepach Lidl Polska o każdej porze, w godzinach pracy sklepów" - poinformowała TVN24 Biznes Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Na zlikwidowanie tak zwanych godzin dla seniorów zdecydowały się również Biedronka oraz Netto. "Skorzystaliśmy z możliwości powrócenia do dostępności sklepów we wszystkich godzinach dla wszystkich klientów i nie zdecydowaliśmy się utrzymać godzin dla seniorów" - podała Mariola Skolimowska z sieci Netto. "Wiele osób po 65. roku życia wybierało zupełnie inne godziny na zakupy, co powodowało napięcia między klientami" - dodała.