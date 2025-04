Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzegł przed używaniem chochli do zupy, którą można było kupić w sieci handlowej TEDi. Firma wycofała produkt ze sprzedaży, bo stwierdzono, że szkodliwe substancje z chochli przenoszą się do żywności.

Dystrybutorem w Polsce wycofanej chochli do zupy jest sieć handlowa TEDi sp. z o.o. Kraj pochodzenia produktu to Niemcy, a jego nazwa to: Chochla do zupy Suppenkelle. Nr artykułu: 29821001001000000100.

Według sieci handlowej chochla była dostępna w obrocie od 2 maja 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Chochle można oddać w dowolnym sklepie sieci handlowej TEDi.

Sanepid wycofuje produkt

GIS otrzymał informację, że firma TEDi wycofała chochle do zupy ze względu na stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z produktu do żywności. Zaznaczył, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje mogące zagrażać zdrowiu i nie powinny znajdować się w żywności. PAAs należą do substancji chemicznych uznanych za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze.

GIS podkreślił, że nie należy używać chochli w kontakcie z żywnością.

Sklepy sieci TEDi dostały dyspozycję od dystrybutora, by wycofały produkt ze sprzedaży i zabezpieczyły go do utylizacji. Państwowa Inspekcja Sanitarna współpracuje z dystrybutorem i monitoruje proces wycofywania chochli – zapewnił GIS.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP