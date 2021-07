Ostrzeżenie przed łyżkami. "Nie należy używać produktu do kontaktu z żywnością"

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia publicznego dotyczące łyżek do spaghetti - a dokładniej produktu pod nazwą T-nylon spaghetti scoop. Jak wyjaśnił GIS, "nie należy używać produktu do kontaktu z żywnością" z powodu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych.

GIS ostrzega

"Nie należy używać produktu do kontaktu z żywnością" - zaznaczono w komunikacie.

GIS został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu migracji do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu określonego w komunikacie.

Importer mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów podjął decyzję o wycofaniu również produktów: N.Nylonowa Nabierka do spaghetti czerwona rączka 5907558760460, N.Nylonowa Nabierka do spaghetti zielona rączka 5907558760477, N.Nylonowa Nabierka do spaghetti fioletowa rączka 5907558760484.