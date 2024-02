"Złożyliśmy pierwsze wnioski. Wreszcie!"

"Złożyliśmy pierwsze wnioski o refinansowanie z funduszy spójności. Wreszcie! Bo to już czwarty rok obecnej perspektywy finansowej. To ponad 2,9 mld zł: 1,668 mld na programy ogólnokrajowe 1,271 mld na programy regionalne" - napisała ministra Pełczyńska-Nałęcz na platformie X. Dodała, że pieniądze wpłyną do Polski w ciągu kilkunastu dni.