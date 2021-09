Bez uchwały SN w sprawie kredytów walutowych. "Frankowicze stali się ofiarą chaosu w sądownictwie"

Sąd Najwyższy skierował pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące procedury wyłaniania sędziów i jednocześnie nie podjął decyzji odnośnie zagadnień związanych z kredytami frankowymi. Według adwokata Marcina Szymańskiego z kancelarii Drzewiecki i Tomaszek na decyzję TSUE będzie trzeba poczekać co najmniej rok, a efekt będzie taki, że polskie sądy przestaną czekać i sprawy ruszą. - Cała nadzieja teraz w sądach powszechnych - oceniła w komentarzu dla TVN24 Biznes radczyni prawna Beata Strzyżowska.

Zdaniem Marcina Szymańskiego, który jest pełnomocnikiem frankowiczów, skierowanie pytań do TSUE w sprawie sędziów to krok konieczny, chociaż nikt nie jest z niego zadowolony. - Nie można udawać, że nie ma problemu z wątpliwościami co do nominacji sędziowskich, skoro ten temat ciągle do nas wraca. Nie są to wątpliwości pozbawione podstaw, co pokazuje orzecznictwo TSUE, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - powiedział prawnik.

Sąd Najwyższy - dlaczego nie było decyzji?

- Mieliśmy dwie możliwości tutaj: albo udawać, że problemu nie ma, a następnie, gdyby uchwała zapadła, to jej ważność byłaby kwestionowana przez każdego, komu nie odpowiadałaby jej treść, albo trzeba było ten problem rozwikłać teraz. Uważam, że tak naprawdę, od tego należało zacząć już na pierwszym posiedzeniu. Bylibyśmy kilka miesięcy do przodu - dodał.

- Sytuacja jest teraz taka, że frankowicze stali się ofiarą tego całego chaosu, który jest konsekwencją nieprawidłowo wprowadzonych zmian w sądownictwie - ocenił.

Jego zdaniem problemu można było uniknąć. - Prezes Manowska mogła swe pytania prawne skierować do składu siedmiu sędziów. Wydaje się, że tkwił w tym jednak pomysł wykorzystania wagi społecznej problemu kredytów pseudofrankowych do wywarcia presji na tak zwanych starych sędziów, aby zasiedli do wspólnego orzekania z nowymi sędziami, czego cały czas unikali - powiedział Szymański.

Ile może potrwać oczekiwanie na odpowiedź TSUE? - Sprawa Dziubaków czekała w TSUE od pierwszego kwartału 2018 roku do października 2019 roku. W tym przypadku krócej niż rok raczej nie będzie, choć w sprawach ustrojowych TSUE zdarzało się działać dosyć szybko - wskazuje Szymański.

Frankowicze - jak jest ich sytuacja?

W opinii prawnika są jednak pozytywy w tej sytuacji dla kredytobiorców. - Najgorszy wariant dla konsumentów nie nastąpił - tak byłoby w przypadku powtarzających się odroczeń tej uchwały o kolejne 2-3 miesiące. W takim przypadku sądy byłyby bardziej narażone na pokusę oczekiwania na - w założeniu - nieodległe rozstrzygnięcie SN. Wiedząc, że uchwała nie zapadnie w najbliższym czasie sądy powszechne powinny być bardziej skłonne samodzielnie zmierzyć się z problemem, nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego - uważa.

Adwokat frankowiczów wskazuje też, że do TSUE niedawno trafiło także pytanie o wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału.

- Myślę, że bardzo dobrym zrządzeniem losu będzie jeśli TSUE wypowie się w tej sprawie szybciej niż SN. Jeśli tak się wydarzy, to SN będzie miał już tylko dwa pytania bez odpowiedzi: o to, czy umowa o kredyt indeksowany może istnieć bez abuzywnych klauzul przeliczeniowych oraz czy umowa o kredyt denominowany może istnieć bez tych klauzul. Pozostałe mają już swoje odpowiedzi - stwierdził.

Dodał, że "o tym, kiedy możliwe jest wypełnianie luki po abuzywnych klauzulach, odpowiedział TSUE w wyroku C-260/18 - Dziubak". Wyjaśnił też, że "jeśli chodzi o kwestię przedawnienia roszczeń w przypadku nieważności umowy kredytu SN wypowiedział się w uchwale z 7 maja tego roku (III CZP 6/21)". Z kolei "kwestię sposobu rozliczenia roszczeń stron nieważnej umowy rozstrzygnął SN w uchwale z 16 lutego bieżącego roku (III CZP 11/20)".

- Może się okazać, że kiedy doczekamy do wydania tej uchwały, to nie będzie już potrzebna - powiedział Szymański.

SN bez uchwały. "Cała nadzieja teraz w sądach powszechnych"

Kwestię brak uchwały Sądu Najwyższego i pytania do TSUE skomentowała w czwartek także reprezentująca frankowiczów radczyni prawna Beata Strzyżowska. - Sąd Najwyższy w pełnym składzie nie odpowiedział na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Nie odpowiedział, ponieważ polski Sąd Najwyższy nie wie nawet, czy w istocie sam jest sądem. Pomocy szuka w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego skierował trzy pytania, w których pyta o status sędziów orzekających w składzie Izby Cywilnej. Jak trwoga, to do TSUE – stwierdziła w komentarzu dla TVN24 Biznes.

- Cała nadzieja teraz w sądach powszechnych, by nie bały się orzekać, by brały pod uwagę orzecznictwo TSUE oraz by wyroki uwzględniały prawa konsumentów – dodała.

PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:kris/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes