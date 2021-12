Zmiany w fotowoltaice. Prezydent podpisał ustawę

Zmiany w fotowoltaice w 2022 roku stają się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza między innymi nowy system rozliczeń dla fotowoltaiki prosumentów - net billing.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał ustawę we wtorek. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumcji, przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa - wskazała w komunikacie KPRP.

Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Zmiany w fotowoltaice w 2022 roku

W ustawie wprowadza się dla prosumentów nowy system rozliczeń - net billing, zgodnie z którym prosumenci mieli sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Net billing będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

Ustawa zakłada, że wszyscy którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat. Co ważne, prosumenci, którzy złożą zgłoszenie o przyłączenie do 31 marca 2022 roku, a nie zostaną przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, również będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

Regulacje o net billingu przewidują, że prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Mają też ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Z ustawy wynika, że w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku będzie funkcjonował model net billing – w oparciu o ceny miesięczne. "W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r." - podała KPRP.

Model net billingu w oparciu o ceny godzinowe funkcjonował będzie od dnia 1 lipca 2024 roku. "Będzie to docelowy system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Wyznaczanie tych cen będzie należało do operatora rynku informacji energii (PSE), który już dzisiaj wyznacza takie ceny" - czytamy w komunikacie.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes