Oszustwa "na kupującego". Nowe ostrzeżenie

Przedstawiciele CSIRT KNF zwrócili uwagę, że "oszuści okradający użytkowników OLX grasują od niedawna na Facebook Marketplace". To miejsce do prowadzenia sprzedaży oraz reklamowania artykułów i asortymentu na Facebooku.

Do ostrzeżenia dołączono zdjęcia przykładowej konwersacji z cyberprzestępcą. Oszuści zachęcają do kliknięcia w link i postępowanie zgodnie z instrukcjami. "Wszystko to zostanie zrobione w ciągu 10-15 minut, a pieniądze znajdą się na Twojej karcie" - wskazał przestępca w jednej z wiadomości. Nic bardziej mylnego, zostajemy bowiem przekierowani na fałszywą stronę, która ma pozwolić oszustom na uzyskanie danych do naszej karty.