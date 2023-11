Wyniki Eurojackpot z 24 listopada 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

To jest święto konsumpcjonizmu. Można też powiedzieć, że jest to święto marketingu. Sprzedawcy dwoją się i troją, żeby nas przekonać do wyjątkowości wyprzedaży i okazji - powiedział o Black Friday na antenie TVN24 BiS Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypomniał, jakie prawa mają konsumenci, którzy dokonują w tym okresie zakupów online lub stacjonarnie.