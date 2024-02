Blisko sześć milionów złotych kary dla firmy spedycyjnej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na firmę spedycyjną Epaka. Spółka z Łukowa (województwo lubelskie) ma zapłacić ponad 5,8 miliona złotych. Według UOKiK Epaka stosowała we wzorcach umów z konsumentami szereg niedozwolonych postanowień. Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie.

Epaka prowadzi działalność spedycyjną, co oznacza, że pośredniczy w usługach kurierskich. "Konsumenci na stronie internetowej epaka.pl mogą załatwić wszystkie formalności: porównać oferty, wybrać przewoźnika, nadać i opłacić przesyłkę. Przedsiębiorca z kolei odpowiada za organizację zlecenia przewozu i w razie potrzeby prowadzi w imieniu klientów korespondencje z firmą kurierską czy też postępowanie reklamacyjne" - wyjaśnił UOKiK .

Prezes UOKiK nałożył karę na firmę Epaka

Urząd przekazał we wtorkowym komunikacie, że spółka Epaka od 2 marca 2018 do 3 sierpnia 2023 roku stosowała we wzorcach umów z konsumentami "szereg niedozwolonych postanowień". Dodano, że Prezes UOKiK w wydanej decyzji zakwestionował dziewięć abuzywnych klauzul, zawierających różne naruszenia i nałożył na spółkę ponad 5,8 mln zł kary.