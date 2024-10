Wraca problem z podatkiem. "Kilkunastokrotny wzrost"

Gazeta wskazuje, że takiego zdania są eksperci podatkowi. "W trakcie konsultacji publicznych Ministerstwo Finansów podkreślało, że jego intencją nie jest to, aby obiekty związane z odnawialnymi źródłami energii były opodatkowane w całości, tj. od wszystkich komponentów. Ale obecny projekt niweczy to założenie" – zauważa w rozmowie z "DGP" Rafał Kran, doradca podatkowy, partner w MDDP. W poniedziałek wieczorem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji, który zakłada m.in. zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości. Teraz zajmie się nim Sejm.

Niekorzystne zmiany

Gazeta przypomniała, że problem z opodatkowaniem farm wiatrowych powstał z początkiem 2017 r., kiedy to na skutek nieoczekiwanej zmiany przepisów podatek od nieruchomości zaczął być pobierany od całości wiatraka, a nie tylko od jego części budowlanych. "Dla właścicieli elektrowni wiatrowych oznaczało to gigantyczny wzrost opodatkowania. Zmieniło się to dopiero w 2018 r., gdy z mocą wstecz (od 1 stycznia 2028 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych" - wskazano w artykule.

"Organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaczęły alarmować, że w świetle planowanych zmian elektrownia wiatrowa może zostać uznana jako całość za urządzenie techniczne. To by oznaczało, że od 2025 r. znów zacznie być opodatkowana w całości, a właścicieli farm wiatrowych znów czeka kilkunastokrotny wzrost podatku od nieruchomości" - czytamy w artykule.

Gminy będą mogły żądać wyższego podatku

W artykule zaznaczono, że "zdaniem ekspertów to właśnie ten przepis sprawi, że gminy będą mogły żądać podatku od części technicznej wiatraka". "Urządzeniem budowlanym ma być bowiem 'przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a i b, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem'. We wcześniejszej wersji projektu urządzenie budowlane miało być związane tylko z budynkiem lub budowlą, o której mowa w lit. a. Teraz odwołuje się też do lit. b, w której właśnie mowa m.in. o wiatrakach" - czytamy.