Najpierw samochody, teraz mieszkania. Zmiany w sprawie e-licytacji komorniczych

Zmiana przepisów w sprawie e-licytacji komorniczych. Od niedzieli przez internet można zlicytować także mieszkanie, co jest rozwinięciem dotychczasowego systemu elektronicznych licytacji - wcześniej prowadzone były tego typu licytacje ruchomości, na przykład samochodów. Zdaniem przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości regulacje przyczynią się do likwidacji zmów między licytantami oraz zapewnią transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

W nowych przepisach zastrzeżono, że jeszcze przez rok od ich wejścia w życie "dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to możliwe".

E-licytacje komornicze. Michał Woś: system ruszy terminowo

Nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą m.in. tych kwestii uchwalono w końcu maja br. Większość nowelizacji - dotycząca procedur cywilnych - weszła w życie na początku lipca. Wyjątkiem były właśnie przepisy odnoszące się do e-licytacji nieruchomości, dla których wyznaczono trzymiesięczną vacatio legis. Dlatego formalnie weszły one w życie 19 września.

- E-licytacje obiektywizują i usprawniają działania komorników. System jest przygotowany i ruszy terminowo. Natomiast już licytacje elektroniczne ruchomości pokazały, iż było to oczekiwane narzędzie. Tym bardziej oczekiwane są e-licytacje nieruchomości, bo każdy z nas słyszał o przypadkach nabywania na aukcjach komorniczych nieruchomości tanio i korzystnie tylko dlatego, że było małe zainteresowanie - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Wskazał także, że "skoro Polacy sprzedają i kupują swoje nieruchomości na ogólnodostępnych portalach, to tym bardziej transparentne powinno być działanie instytucji państwa i tych, którzy w imieniu państwa działają, czyli np. komorników".

E-licytacje komornicze. Nowe przepisy

Nowe przepisy przewidują, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywa się na wniosek wierzyciela i jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (KRK) co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. "Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9 a 14 w dni robocze" - przewidziano.

Czas trwania przetargu to tydzień. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

E-licytacje samochodów

Zmiana jest rozwinięciem dotychczasowego systemu elektronicznych licytacji. Wcześniej bowiem w serwisie KRK - elicytacje.komornik.pl - prowadzone były elektroniczne licytacje ruchomości, np. samochodów. Przepisy dające taką możliwość weszły w życie w 2017 r. Możliwe były już też e-licytacje nieruchomości, ale tylko w tzw. trybie uproszczonym - mogły one dotyczyć niezabudowanych gruntów lub nieukończonych obiektów bez zezwolenia na użytkowanie.

- Zmiana zapewni dotarcie do szerszego kręgu zainteresowanych i ułatwi licytacje. Dostęp do portalu jest łatwiejszy, niż śledzenie obwieszczeń na innych stronach, nie trzeba będzie nawet iść do sądu - ocenił rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Katowicach Piotr Sikorski.