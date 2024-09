Dodatkowe pieniądze dla poszkodowanych rolników

Rząd pracuje nad dodatkową pomocą finansową dla producentów owoców i właścicieli winnic, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek wiosennych przymrozków. We wtorek ma się zająć projektem powiększenia o kwotę do 317 mln puli środków przyznanych jako pomoc - wynika porządku obrad rządu.

Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez przymrozki

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt zakłada zwiększenie o kwotę do 317 mln złotych puli środków przeznaczonych dla poszkodowanych przez wiosenne przymrozki właścicieli plantacji drzew i krzewów owocowych oraz winorośli. Założenia do projektu pojawiły się w połowie sierpnia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Duże straty w uprawach z powodu pogody

Jak przypomniało ministerstwo, warunki pogodowe w marcu br., sprzyjały wegetacji roślin i przyczyniły się do jej przyspieszenia. W rezultacie na wielu plantacjach drzew i krzewów owocowych oraz winorośli rośliny zaczęły kwitnąć oraz zawiązywać się owoce. W drugiej połowie kwietnia na znacznym obszarze Polski wystąpiły nadzwyczajne przymrozki od -6 do -8 st. C, które poraziły część sadów, plantacji owoców jagodowych oraz winnic w regionach największej koncentracji tych upraw. Z kolei w maju br. wystąpiły spowodowane przez grad straty w uprawach malin, porzeczek, truskawek oraz w sadach.

W projektowanym rozporządzeniu zadanie dystrybucji środków pomocowych powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jak podał resort rolnictwa, o pomoc będzie mógł się ubiegać rolnik, który posiada gospodarstwo o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi co najmniej jedną z upraw należącą do sektora owoców lub sektora wina, i na którego uprawach w okresie od 15 do 30 kwietnia 2024 r. wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne lub w okresie od 1 do 31 maja 2024 r. - szkody spowodowane przez grad.