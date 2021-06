300 złotych na dziecko. Rząd wprowadza duże zmiany w programie

Ostatnia nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dała Radzie Ministrów możliwość wprowadzenia rozporządzeniem zmian w programie Dobry start. Projekt, którym we wtorek zajął się rząd, został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmiany w programie Dobry start

"W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie" - wskazało w komunikacie MRiPS.