Jest decyzja w sprawie megalotniska

O CPK

W ubiegłym roku został przyjęty i zaprezentowany projekt budowlany terminala lotniska, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego. Projekt został przygotowany przez konsorcjum Foster and Partners i Buro Happold oraz 30 innych firm projektowych, a w pracach nad nimi brało w sumie udział 500 projektantów z różnych branż. Projekt zakłada, że w pierwszym etapie lotnisko CPK będzie miało przepustowość ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy.

Co więcej, do trzech pasów poszerzona zostanie autostrada A2 między Warszawą a Łodzią. Do 2032 roku planowane jest wybudowanie odcinka KDP z Warszawy do Łodzi i do 2035 roku do Poznania i Wrocławia.