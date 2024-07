Co ze zniesieniem obowiązkowej konfiskaty auta pijanym kierowcom?

- Pojawiły się głosy od czasu, kiedy to prawo zaczęło obowiązywać, że mogą się pojawiać tam pewne niesprawiedliwości (...) Nie chcę mnożyć tych różnych sygnałów, które kazały ministrowi sprawiedliwości nachylić się nad oceną, jak działa to prawo. Ja dzisiaj zaproponowałem, aby zdjąć punkt z porządku obrad - powiedział Tusk.

Dodał, że minister sprawiedliwości uznaje, iż "dobrze byłoby dać większą elastyczność czy większą możliwość sędziom podejmowania decyzji, żeby nie było automatu, tylko żeby przepadek takiego samochodu to był element wyroku sądowego. - Mam pewne wątpliwości, dlatego będę czekał na ten raport i wtedy wrócimy do sprawy (...), ale na razie nie będę proponował żadnych zmian - mówił premier.

Konfiskata auta nietrzeźwym kierowcom

Przepisy przewidujące obligatoryjne orzeczenie przepadku pojazdów weszły w życie 14 marca br. Zgodnie z nimi nietrzeźwy kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi. W tych przypadkach policja tymczasowo zajmie auto na okres do siedmiu dni, prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a następnie sąd orzeknie przepadek pojazdu.