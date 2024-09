Obecnie główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75 proc. Utrzymuje się ona na tym poziomie od października 2023 r., kiedy to Rada dokonała obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Wcześniej, we wrześniu 2023 r., RPP obniżyła stopy o 0,75 pkt. proc.

Wrześniowe posiedzenie RPP i stopy procentowe

- O wiele ciekawsza będzie konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prezes jeszcze w lipcu deklarował, że stopy pozostaną bez zmian do 2026 roku, jednak szereg innych członków RPP sugerowało, że jest tam grupa osób gotowych do obniżenia stóp wcześniej. I z ostatniej wypowiedzi Glapińskiego wynika, że po sierpniowym, niedecyzyjnym posiedzeniu Rady, dołączył on do tych, którzy są gotowi obniżyć stopy procentowe w przyszłym roku - dodał ekonomista ING BSK.