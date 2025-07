Ceny prądu wystrzeliły

Wzrost z 31 do 1600 złotych za megawatogodzinę

Podkreślił, że 30 czerwca o godz. 12 PSE odnotowały rekord chwilowej produkcji OZE , która wynosiła ok. 15,6 GW i zaspokajała ok. 86 proc. zapotrzebowania na moc.

Import z innych krajów

- Uczestnicy rynku w Polsce podjęli decyzję o zakupie energii z innych rynków – najwyższy chwilowy import wynosił około 3400 MW - dodał. - Nie był to rekordowy poziom wymiany. Zdarzały się już dni, w których import lub eksport przekraczał 5000 MW - podkreślił rzecznik. Zaznaczył, że system cały czas pracował bezpiecznie, a operator (PSE) dysponował odpowiednimi rezerwami mocy, nie było konieczności stosowania żadnych nadzwyczajnych środków. - Tak duża różnica cen energii w ciągu doby powinna być zachętą dla wytwórców i odbiorców do zwiększenia elastyczności. Jeżeli w ciągu kilku godzin cena energii zmienia się gwałtownie i rośnie ponad 50-krotnie - to warto zwiększyć zapotrzebowanie w najtańszych godzinach oraz ograniczyć je w najdroższych - zauważył Wapiński. Przypomniał jednocześnie, że odbiorcy indywidualni mogą od pewnego czasu korzystać z tzw. cen dynamicznych. - Jeżeli ktoś ma dość duże zużycie energii elektrycznej i jest świadomym, aktywnym odbiorcą to warto policzyć potencjalne korzyści z takiej oferty - dodał Wapiński.

Chłodzenie elektrowni

Wpływ ostatnich upałów na ceny energii

Według danych ośrodka analitycznego EMBER między 28 czerwca a 2 lipca temperatury w niektórych miastach europejskich przekroczyły 40 stopni C, w Polsce sięgnęły 37 stopni C. Fala upałów spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na energię. W godzinach szczytowego zapotrzebowania – gdy najwięcej osób korzystało z klimatyzacji – pobór prądu był wyższy o 15 proc. w Hiszpanii, 12 proc. we Francji oraz po 5 proc. w Niemczech i Polsce niż zaledwie tydzień wcześniej. Jak wyliczył EMBER, w czasie ostatniej fali upałów średnie dzienne ceny energii elektrycznej podwoiły się lub nawet potroiły. W okresie od 24 czerwca do 1 lipca br. ceny wzrosły o 175 proc. w Niemczech, 108 proc. we Francji, 106 proc. w Polsce i 15 pro. w Hiszpanii. Podczas wieczornego szczytu 1 lipca ceny przekroczyły 470 euro/MWh w Polsce i 400 euro/MWh w Niemczech. W Polsce moc zainstalowana elektrowni węglowych to 27 868 MW, gazowych 5976 MW, wodnych 2430 MW, fotowoltaicznych 21 618 MW, farm wiatrowych 10 852 MW. Zapotrzebowanie na energię w Polsce w piątek po godz. 13.30 wyniosło 20 589 MW, a produkcja ze wszystkich źródeł ogółem 21 170 MW.