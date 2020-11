Rzecznik rządu: nie spodziewam się przełomowych decyzji co do budżetu unijnego

- Nie spodziewam się, żeby dzisiaj podczas posiedzenia Rady Europejskiej doszło do jakichś przełomowych decyzji co do budżetu unijnego - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak wskazał, głównym tematem będzie epidemia COVID-19.

- Nie spodziewam się, żeby dzisiaj podczas posiedzenia Rady Europejskiej doszło do jakichś przełomowych decyzji co do budżetu unijnego. Bo też - być może - jest takie oczekiwanie lub ze względu na chronologię takie rozumienie, że dzisiaj głównym tematem będzie budżet unijny - zaznaczył. - To jest temat na pewno, który się pojawi, ale to nie jest głównym przedmiotem posiedzenia Rady Europejskiej - dodał Piotr Mueller.