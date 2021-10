Posłowie złożyli poprawki do projektu nowelizacji budżetu na 2021 rok

Projekt nowelizacji budżetu na 2021 rok

Budżet 2021 - poprawki opozycji

Wydatki na obronę narodową w budżecie 2021

Wpływy i wydatki w budżecie 2021

W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł.