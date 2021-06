500 plus na wypoczynek. Liczba aktywowanych świadczeń zbliża się do kolejnej granicy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że aktywowano do tej pory 1,7 miliona bonów turystycznych. Średnia wartość realizowanego bonu to 730 złotych.

Resort rozwoju przekazał, że liczba zarejestrowanych firm uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego sięgnęła 23 tys. 229. "To wzrost o 21 proc. w porównaniu z lutym bieżącego roku" – zaznaczyło ministerstwo.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej z powodu skutków epidemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bonem można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

"Zachęcam przedsiębiorców turystycznych i organizacje pożytku publicznego, aby rejestrowali się do programu Polski Bon Turystyczny. Jest to wsparcie dla wielu polskich rodzin i krajowej turystyki" – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Zwrócił uwagę, że dzięki bonowi rodzice z dziećmi mogą opłacić obozy sportowe, rehabilitacyjne, wspólne wakacje czy wycieczki jednodniowe.

MRPiT wskazało, że Polacy aktywowali do czerwca 1 mln 700 tys. 968 Polskich Bonów Turystycznych. To o 447 tys. 490 w porównaniu do stanu w lutym tego roku. Średnia wartość realizowanego bonu wyniosła 730 zł. Dodano, że w porównaniu z lutym tego roku liczba pobranych z bazy ZUS bonów wzrosła o 52 tys. 596.