Liczba wydanych bonów zbliża się do kolejnej granicy. Najnowsze dane

Beneficjenci programu Polski Bon Turystyczny do tej pory wykonali 3,2 tysiąca płatności, na łączną kwotę 2,5 miliona złotych - poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS podał we wpisie na Twitterze, że wydał prawie 190 tysięcy bonów turystycznych o łącznej wartości ponad 160 milionów złotych.

Rośnie także liczba miejsc, w których można wykorzystać bon turystyczny. "Zarejestrowało się 8,5 tys. podmiotów turystycznych" - czytamy we wpisie.

Lista podmiotów

Bon turystyczny 500 plus

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.