Bon turystyczny pod dużym znakiem zapytania. Rzecznik rządu wyjaśnia

Część pracujących Polaków już wkrótce miała otrzymać bon turystyczny 1000 plus. Rozwiązanie, które miało wesprzeć lokalną branżę turystyczną, może jednak wcale nie wejść w życie. Mówił o tym w piątek w Radiu Plus rzecznik rządu Piotr Mueller.

Bon turystyczny pod znakiem zapytania

Nie jest jednak wcale przesądzone, że rozwiązanie wejdzie w życie. Mówił o tym w piątek w Radiu Plus rzecznik rządu Piotr Mueller. - W środowisku związanym z turystyką spotkaliśmy się z krytycznymi głosami co do tej koncepcji, ponieważ ta pomoc mogłaby trafiać do podmiotów, które ucierpiały mniej lub bardziej - stwierdził Mueller.