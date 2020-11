Black Friday - jedyny taki piątek w roku. Oto lista promocji

Black Friday 2020 już pojutrze, 27 listopada. Tego dnia można liczyć na wiele atrakcyjnych upustów. Przedstawiamy listę promocji i rabatów, dzięki której nie stracisz głowy w zakupowym szaleństwie. Przypominamy też, że każdej ofercie warto dokładnie się przyjrzeć, by nie dać się nabrać na oszustwa, których przy tej okazji nie brakuje.

Black Friday tradycyjnie przypada na ostatni piątek listopada. Wówczas sklepy wprowadzają wyprzedaże i obniżki cen towarów. Choć Black Friday, czyli czarny piątek, ma amerykański rodowód, to w Polsce również posiada rosnącą rzeszę zwolenników. To święto konsumentów, które z roku na rok ma też coraz liczniejsze grono sprzedawców oferujących wyprzedaże.

Tradycja Black Friday wywodzi się prawdopodobnie z Filadelfii i sięga lat 50. ubiegłego wieku. To właśnie w Mieście braterskiej miłości jako pierwszym zaczęto promować zakupy w dzień po Święcie Dziękczynienia, by przyciągać mieszkańców przedmieść znacznymi zniżkami i świątecznymi dekoracjami.

W tym roku ze zdecydowanej większości wyprzedaży w związku z Black Friday będziemy mogli skorzystać wyłącznie online. Ma to związek z restrykcjami wprowadzonymi z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem - do 27 listopada włącznie zamknięta jest część sklepów w galeriach handlowych.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych promocji i rabatów w podziale na sklepy.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Biedronka

Sieć sklepów Biedronka oferuje w Black Weekend promocję dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Jest to rabat w wysokości 50 procent na drugi, tańszy produkt z kilku kategorii, między innymi chodzi o sprzęty RTV i AGD, elektronikę, akcesoria samochodowe, meble, odzież, tekstylia, książki i multimedia. Z promocji wyłączone są np. książki i maskotki Gang Słodziaków oraz Gang Fajniaków, maseczki ochronne czy też znicze i wkłady do zniczy.

Oferta obowiązuje w dniach 27-28 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Lidl

W Lidlu przez cały tydzień oferowane są produkty po okazyjnych cenach w ramach Black Week. Jak czytamy na stronie sklepu rabaty mogą sięgać nawet 80 proc. W sklepach stacjonarnych od środy dostępne były między innymi szynkowar ze stali szlachetnej za 39,99 zł oraz buty chłopięce za 34,99 zł.

Z kolei w sklepie online od środy dostępne są na przykład takie przecenione produkty: - walizka podręczna z poliwęglanu TOPMOVE - 90 zł, - kołdra pikowana MERADISO z wypełnieniem włóknami TENCEL 160 x 200 cm - 59,90 zł, - lampa LED 3 w 1 z akumulatorem LIVARNOLUX - 69 zł.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Auchan

W Auchan Black Week trwa od 23 do 30 listopada. W tym czasie klienci otrzymają maksymalnie do 75 proc. rabatu na wybrane produkty. Kurtki, swetry i buty dziecięce można kupić 30 proc. taniej, a spodnie przy zakupie dwóch par - druga tańsza para za 50 proc. (przy czym te promocje nie dotyczą działu sport). W atrakcyjnej cenie można również dostać: - Smart LED TV 32 cale Qilive Q.32 - 599 zł, - przenośne DVD Qilive - 149 zł, - smartfon Samsung Galaxy A31 - 998 zł, - głośniki Vakoss - 139,99 zł za zestaw.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Tesco

W sklepach Tesco w dniach 26-28 listopada zabawki będą przecenione o 25 proc. (oferta nie dotyczy produktów wyprzedażowych i maskotek Disney objętych akcją lojalnościową). Ponadto posiadacze karty Clubcard otrzymają zniżkę 10 proc. na zakupy, przy czym limit zniżki to 50 zł - przy zakupach powyżej 500 zł dodatkowa zniżka nie będzie naliczana. Obniżki na produkty F&F wyniosą do 50 proc. - oferta obowiązuje od 23 listopada do wyczerpania zapasów.

W promocji są również produkty: - komplet garnków Tefal Duetto - 179 zł, - piła tarczowa Reikel 1400W - 149 zł, - blender Hausmeister HM - 49,99 zł, - zdalnie sterowany Jeep New Bright - 88,99 zł za opakowanie.

Cyber Monday, czyli cyfrowy poniedziałek to kolejny po Black Friday dzień zakupowego szaleństwa Shutterstock

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Media Markt

Akcja Black Friday XXXL w Media Markt trwa do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. W promocji oferowane są między innymi produkty: - smartfon SAMSUNG Galaxy S10+ 128GB Prism White - 2899 zł, - robot odkurzający iROBOT Roomba e5 - 1199 zł; - telewizor PHILIPS 75PUS7354/12 - 75 cali - 4999 zł, - odkurzacz workowy AMICA Yugo VM 1046 - 159 zł, - pralka WHIRLPOOL FFL 7238 B PL - 999 zł.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - RTV Euro AGD

Sklep informuje na swojej stronie, że do poniedziałku trwać będzie promocja w związku z Black Friday. Wśród dostępnych po okazyjnych cenach produktów są między innymi: - telewizor Samsung QLED QE55Q77TAT 55 cali - 2899 zł, - pralka Whirlpool EFWSG61283BVPL - 999 zł, - ekspres ciśnieniowy Philips LatteGo Premium EP3241/50 - 1949 zł, - laptop Acer Aspire 3 A315-56-54R2 15,6" Intel Core i5-1035G1 - 8GB RAM - 1TB SSD Dysk - 2599 zł, - kuchnia gazowo-elektryczna Beko FSM52321DXDS - 999 zł.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Media Expert

Sklep podaje na swojej stronie, że w ramach Black Friday można znaleźć towary przecenione nawet do 80 procent. Wśród proponowanych po okazyjnych cenach produktów możemy znaleźć: - telewizor LG LED 50UN70003LA 50 cali - 1333 zł, - laptop HP Pavilion Gaming 16-A0011NW i5-10300H 8GB 512GB SSD GF-GTX 1650 W10 - 3970 zł, - piekarnik BOSCH HBA3140S0 - 999 zł, - kuchenka mikrofalowa AMICA AMG17M70V - 199 zł.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty - Allegro

Na platformie Allegro napisano, że z okazji Black Week można trafić na przeceny nawet do 70 procent. Wśród "aktualnych hitów" wymienione zostały między innymi: - mocna bieżnia treningowa Hertz PRO do 22km/h - 2999 zł, - wiertarko-wkrętarka Einhell TH-CD 12-2 Li - 119 zł, - kamera GoPro Hero8 Black + akcesoria - 1399 zł, - tabletki do zmywarki SOMAT Gold Giga 216 szt. - 89,99 zł.

Black Friday 2020. Promocje i rabaty- Empik

Na swojej stronie sklep reklamuje, że w ramach Black Week znajdziemy w Empiku "tysiące produktów do -60 procent". Gry planszowe znajdziemy z rabatami do 25 proc., zabawki Barbie, Fisher Price i Hot Wheels - do 50 proc., a zestawy Lego - do 40 proc. Z kolei w sekcji literatura oferowana jest promocja 3 za 2.

Wśród przecenionych produktów znajdziemy na przykład: - książkę Katarzyny Nosowskiej "Powrót z Bambuko" - 26,46 zł, - zestaw kosmetyków Bourjois - 2 szt. - 43,98 zł, - pistolet do masażu HMS PDM3125, czarny - 199,99 zł, - rower magnetyczny Body Sculpture C1660, czarny - 579 zł, - kreatywne ramki na zdjęcia LEGO DOTS 41914 - 60,99 zł.

Black Friday 2020 - nie daj się oszukać

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślił, że skargi dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji to ok. 10 proc. wszystkich zgłaszanych co roku nieprawidłowości. UOKiK wskazał na najczęstsze typy nadużyć związanych z wyprzedażami typu Black Friday czy Cyber Monday (wypada w tym roku 30 listopada).

Są to np. żonglerka cenami - czyli stwarzanie pozoru, że promocja jest atrakcyjna poprzez podnoszenie cen kilka dni wcześniej, by tuż przed słynnym świętem zakupowym je obniżyć.

Inny typ, to promocyjne "przynęty" – czyli zachęcanie rzekomo wysoką obniżką do zakupu różnych artykułów, podczas gdy w rzeczywistości promocja dotyczy jedynie wybranych produktów. Klient widzi informację "drugi produkt za -50 proc.", po czym okazuje się, że chodzi wyłącznie o towary konkretnej marki, a nie cały asortyment sklepu - podano.

Nieprawidłowością jest też np. niejasne naliczanie rabatów, gdzie zamiast deklarowanej wysokiej obniżki ceny, klient otrzymuje mniejszy upust, a także anulowanie opłaconych zamówień - najczęściej z powodu "błędu systemu".

Może się zdarzyć, że któryś z przedsiębiorców będzie podnosił ceny przed wyprzedażą, aby uatrakcyjnić zakup poprzez prezentację nieprawdziwej wartości obniżki ceny.

Prawo do reklamacji

UOKiK przypomniał, że w przypadku e-zakupów mamy prawo do reklamacji na takich samych zasadach jak przy zakupach zrobionych w sklepie stacjonarnym. Jeżeli produkt w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru okazał się wadliwy - należy zwrócić się do sprzedawcy. Można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a jeśli wada jest istotna - zwrotu pieniędzy.

Zgodnie z prawem, produkt kupiony przez internet można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania, wystarczy wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy internetowi powinni udostępniać wzór takiego oświadczenia. Można również napisać je samodzielnie i wysłać np. e-mailem.

Co więcej, jeśli kupujący nie został poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy.

Czego i kiedy nie można oddać?

Jednak nie wszystkie produkty kupione w sieci będzie można oddać, korzystając z prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenia dotyczą np.: żywności o krótkim terminie przydatności do użycia, np. owoców, serów, rzeczy wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta, płyt z filmami, muzyką lub programami komputerowymi, których zapieczętowane opakowanie otworzyłeś po dostarczeniu, biletów na koncerty czy wydarzenia sportowe.

UOKiK zaznacza, że prawa e-konsumenta są w całej UE jednolite. Problemy z dochodzeniem roszczeń mogą się natomiast pojawić przy zakupach poza Unią, np. w krajach azjatyckich.

