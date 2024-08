Zmiany na polskim rynku bankowym. Następca Getin Banku sprzedany

Zakończenie przymusowej restrukturyzacji

W komunikacie podkreślono, że sprzedaż banku oznacza zakończenie trwającego blisko dwa lata procesu przymusowej restrukturyzacji GNB oraz wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. Komisja bowiem "ściśle monitorowała" proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank i sprzedaży VeloBank. "Cena nabycia akcji to 375 mln zł, natomiast dokapitalizowanie Banku przez nabywcę wynosi 687 mln zł. Jest to kwota dokapitalizowania niezbędna do uzyskania wymaganych, bezpiecznych i uzgodnionych w procesie negocjacyjnym wskaźników kapitałowych, uwzględniająca aktualną sytuację finansową oraz strukturę bilansu Banku" – poinformował BFG. W komunikacie fundusz przypomniał, że proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. rozpoczął się 30 września 2022 r., po podjęciu przez BFG decyzji o przeniesieniu części działalności GNB do instytucji pomostowej, czyli do VeloBanku. "Decyzja BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji ochroniła wszystkich deponentów GNB i całość ich depozytów w wysokości 38,1 mld zł (wg stanu na 30 września 2022 r.)" – podał BFG. W komunikacie przypomniano, że proces przymusowej restrukturyzacji został przeprowadzony we współpracy z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych, składającym się z ośmiu największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska).