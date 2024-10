"Budzące wątpliwości umowy" na 865 tysięcy złotych

Zaangażowanie w kampanie wyborcze

"W niektórych przypadkach dochodziło do przymuszania pracowników Spółki przez Dyrektorów Oddziałów do tych działań pod groźbą utraty zatrudnienia lub premii" - podkreślono.

Audyt na 12 obszarów

Totalizator Sportowy to spółka w pełni należąca do Skarbu Państwa. Planuje w tym roku zwiększyć wpłaty do budżetu państwa do ponad 4,5 mld zł, z rekordowych niemal 4 mld zł zanotowanych w roku ubiegłym. Na koniec ubiegłego roku sieć punktów sprzedaży jednostki dominującej wyniosła ponad 26,4 tys. lokalizacji, w tym ponad 1,7 tys. salonów gier na automatach. Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce – Total Casino.