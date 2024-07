Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

"Na zamkniętym posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, lobbyści organizacji zbiorowego zarządzania prawami przekonali posłów do wprowadzenia poprawki, która w procedowanym projekcie ustawy o prawie autorskim nakłada na przedsiębiorców i abonentów podwójne opłaty od reemitowania. My, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, stanowczo się temu sprzeciwiamy i zwracamy się do Pań i Panów Senatorów o zgłoszenie i poparcie poprawki do druku senackiego nr 111 w celu wykreślenia punktu 6 dodawanego do art. 70 ust. 2, co zapobiegnie podwójnemu obciążeniu naszych abonentów" - czytamy w apelu.