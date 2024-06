Duda porównuje Polskę do Chin: ten sam dynamizm społeczny i żądza sukcesu

Duda: kluczem do sukcesu pokoleń jest pokój

Porównał też krzywe wzrostu gospodarczego Polski i Chin w ciągu ostatnich 30-40 lat, które - jak podkreślił - są niemal identyczne. - Gdy patrzę na Polskę i Chiny, widzę nie tylko te same trendy rozwojowe, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, infrastrukturalne. Ale widzę także ten sam dynamizm społeczny, żądzę sukcesu i świadomość, że rzeczy niemożliwych nie ma - zauważył prezydent. - Kluczem do sukcesu naszych pokoleń jest jedno słowo: pokój. Inni powiedzą: spokój do tego, by móc się rozwijać i budować. Jeżeli nie ma pokoju, spokoju i równowagi, to trudno myśleć o rozwoju gospodarczym, a wasze i moje marzenia staną się wyłącznie iluzjami, dywagacjami akademickimi - mówił Duda do studentów. Zaznaczył, że pokój to nie tylko brak wojen, ale również brak dążenia do nich. To ma być także integralność terytorialna wszystkich państw świata i święta zasada nienaruszalności granic.

Duda: rolą państwa jest przyczynienie się do stabilności

Jak przyznał, Chiny są dla niego pewnym punktem odniesienia. - Gdy patrzę na mapę dzisiejszych Chin i mapę imperium Qing, widzę różnice i widzę terytoria utracone, choćby wskutek działań sąsiadów czy też secesji po rewolucji Xinhai. Co zatem powoduje, że dzisiejsze Chiny, bądź co bądź wielka światowa potęga i mocarstwo nuklearne, nie żyją rewanżem, nie kwestionują niepodległości mniejszych sąsiadów i uznają swoje granice, nawet te, które - być może - ktoś by ocenił jako niekorzystne? Myślę, że jest to kwestia odpowiedzialności i pełnej świadomości, że rolą państwa nie jest budowanie mitów, lecz zapewnienie godnego życia jego mieszkańcom. Chiny doskonale o tym wiedzą. Wiedzą także, że rolą światowego mocarstwa nie jest wygrażanie innym, lecz przyczynianie się do stabilności i rozwoju całego świata - oświadczył prezydent. - Jeżeli chcemy zachowywać się jak odpowiedzialne państwa, to naszym wyzwaniem nie jest poruszanie się w klatce narodowego egoizmu, tylko przyczynianie się do budowy sprawiedliwego świata. Bo tylko w takim sprawiedliwym świecie istnieje to, o czym mówiłem: brak wojen i wzajemnych pretensji terytorialnych. A sprawiedliwość między narodami to wyzbycie się eksploatacyjnego podejścia - dodał. Prezydent ocenił też, że obowiązkiem bogatych społeczeństw jest dbałość o tych, którzy znajdują się na ścieżce rozwoju. Jak przekonywał, odpowiedzialność musi opierać się na uznaniu równości narodów świata, a nie na mentorskim podejściu do państw Globalnego Południa; musi również uwzględniać ich słuszne interesy gospodarcze. - My, bogata Północ, musimy mieć to zawsze w pamięci. Nie ma pokoju bez globalnej sprawiedliwości i nie ma pokoju bez odrzucenia przez wszystkie państwa prymitywnego kultu podboju - dodał. Prezydent Andrzej Duda przebywa w Chinach z kilkudniową wizytą, np. w poniedziałek spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem.