"Jesteśmy 20. gospodarką świata, ale chcemy więcej"

- Jesteśmy w tej chwili dwudziestą największą gospodarką na świecie, ale oczywiście chcemy więcej. Musimy wzmocnić kluczowe branże polskiego przemysłu, chociażby przemysł kosmiczny, który ma potencjał do tego, aby w polskiej gospodarce mieć rosnące znaczenie - powiedział w "Faktach po Faktach" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Minister finansów i od czasu rekonstrukcji rządu także minister gospodarki Andrzej Domański podczas rozmowy w "Faktach po Faktach" zaznaczył, że pozycja Polski jako 20. największej gospodarki świata to nie tylko "powód do narodowej dumy", ale także konkretne korzyści dla obywateli, wynikające z dynamicznego rozwoju.

- Jeżeli gospodarka rośnie, jeżeli firmy odprowadzają więcej podatków, jeżeli generalnie wpływy budżetowe rosną, to dzięki temu możemy finansować ważne programy, takie jak chociażby wspomniane przeze mnie podwyżki w sferze budżetowej czy podwyżki dla nauczycieli - wyjaśnił minister.

- Ale nie tylko, bo przecież to, że stać nas w tej chwili jako kraj, żeby wydawać na obronę niemal 5 procent naszego PKB, gdzie wszyscy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zagrożenia zza naszej wschodniej granicy, jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że nasza gospodarka tak szybko rosła. I to nie w ciągu ostatniego roku, dwóch czy pięciu, tylko przez ostatnie trzydzieści pięć lat - dodał.