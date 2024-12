Mocny cios w portfele palaczy. Ceny mogą być dwukrotnie wyższe

Zmiany w podatku akcyzowym spowodują, że ceny papierosów wzrosną do 2027 o 61 procent w stosunku do 2023 roku - wynika z raportu opracowanego przez ekonomistów z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Eksperci zwracają uwagę, że jeśli podwyżki akcyzy będą potem kontynuowane w dotychczasowym tempie 10 procent rocznie, ceny w 2030 będą już ponad dwukrotnie wyższe.

" Do najważniejszych przyszłych zmian należą planowane podwyżki podatku akcyzowego w latach 2025–2027 oraz możliwe wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dodatkowego opodatkowania płynu zawartego w papierosach jednorazowych, a także objęcie akcyzą urządzeń do używania wyrobów nowatorskich i e-papierosów" - wymieniają ekonomiści.

Duże podwyżki cen

Jak podkreślają, "zmiana tzw. mapy akcyzowej, zakładająca przyspieszenie podwyżek akcyzy w kolejnych latach, spowoduje, że ceny papierosów wzrosną do 2027 o 61 proc. w stosunku do 2023 r".

Wysokie wpływy do budżetu

" W zakresie produkcji surowca tytoniowego Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej (po Włoszech i Hiszpanii) , odpowiadając za 18,1 proc. unijnej produkcji. W kraju działa około 3,5 tys. gospodarstw uprawiających tytoń, zatrudniających łącznie około 20 tys. osób. Liczba miejsc pracy w sektorze tytoniowym i w sektorach z nim powiązanych to 28,9 tys. w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba osób, których praca ma związek z wyrobami tytoniowymi, to ok. 560 tys." - czytamy.

Papierosy trafiają na eksport

"Całkowita wartość eksportu wyrobów tytoniowych oraz nieprzetworzonego tytoniu w 2023 roku wyniosła 24,7 mld zł, co oznacza wzrost o 26 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Inwestycje w przemyśle przetwórstwa tytoniu również dynamicznie rosną. W 2023 roku ich wartość przekroczyła 900 mln zł, co oznacza wzrost o 171 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i najwyższy poziom od 2020 roku" - czytamy.