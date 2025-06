Bitwa gigantów o polski kontrakt. Wynik niemal przesądzony

Oficjalna decyzja już w poniedziałek

W poniedziałek rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Lotniczy w Paryżu (Paris Air Show) na lotnisku Le Bourget. To jedno z największych wydarzeń lotniczych na świecie z udziałem przedstawicieli nie tylko branży lotniczej, ale i kosmicznej oraz obronnej. W tym roku wydarzenie potrwa do 22 czerwca.

Swoją obecność na targach ogłosił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który zapowiedział, że w ich trakcie wspólnie z prezesem PLL LOT przedstawi w poniedziałek wynik przetargu na zakup ponad 80 samolotów do obsługi regionalnych połączeń przewoźnika.

- Wybieram się do Francji z prezesem LOT-u. Co roku odbywa się tam Międzynarodowy Salon Lotniczy, podczas którego zwyczajowo ogłaszane są nowe kontrakty na zakupy samolotów. I my ogłosimy w poniedziałek po południu, wspólnie z prezesem LOT-u, wyniki postępowania przetargowego na zakup floty dla LOT-u, długo oczekiwanej - poinformował w piątek Klimczak w TVN24.