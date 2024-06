"Te osoby mogą skorzystać z tak zwanej klauzuli niekaralności". Jest apel

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaapelował do wszystkich, którzy w sposób nielegalny zdobywali dyplomy Collegium Humanum, żeby zgłaszali się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury. Jak stwierdził, takie osoby mogą skorzystać z klauzuli niekaralności i uniknąć w ten sposób konsekwencji prawnych.

- Te osoby mogą skorzystać z tak zwanej klauzuli niekaralności co oznacza, że jeśli te osoby, które dawały łapówki za pozyskanie dyplomu, same zgłoszą się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy też do prokuratury, mogą uniknąć konsekwencji prawnych - zaznaczył Dobrzyński.