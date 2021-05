Każdy ma dostać 10 procent tego, co utracił. Kończy się proces wypłat dla pokrzywdzonych w aferze Amber Gold

Syndyk masy upadłościowej Amber Gold 17 grudnia 2020 roku rozpoczął wypłaty gotówki dla poszkodowanych przez spółkę. Każdy z tak zwanych zwykłych klientów ma dostać 10 proc. tego, co utracił. Do podziału pomiędzy pokrzywdzonych jest 67,5 mln zł. Jak przekazał Dębiński, w ostatecznym planie podziału umieszczono 11 527 wierzycieli (pokrzywdzonych).

Spadkobiercy pokrzywdzonych

Zostało około pół tysiąca wierzycieli

Syndyk Amber Gold poinformował, że przypadku, gdy doszło do zmiany rachunku przez wierzyciela (tym samym zwrotu przelewu) podejmowane są wszelkie czynności zmierzające do poinformowania wierzyciela o konieczności aktualizacji rachunku.

- W pierwszej kolejności jest to kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Następnie, gdy wskazane formy kontaktu pozostaną bezskuteczne, kierowany jest do wierzyciela list polecony z pismem zawierającym prośbę o podanie numeru rachunku. W jednostkowych przypadkach dochodzi do zwrotu przesyłki z uwagi na nieaktualny adres wierzyciela. bądź jako nie podjętą w terminie. Stanowi to podstawę do złożenia środków przewidzianych dla danej osoby do depozytu sądowego - wyjaśnił Dębiński.