Tania linia lotnicza walczy o przetrwanie. Ponowny wniosek o ochronę

Amerykańska linia lotnicza Spirit Airlines złożyła w piątek kolejny wniosek o ochronę przed upadłością, zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu poprzedniej reorganizacji - poinformował portal CNN. Rosnące straty finansowe i kurczące się zasoby gotówki uniemożliwiły przewoźnikowi skuteczne wyjście z kryzysu.

Pierwszy wniosek o ochronę przed upadłością linia złożyła w listopadzie zeszłego roku, zmagając się z latami strat, rosnącym zadłużeniem i nieudanymi próbami fuzji. Była to pierwsza duża amerykańska linia lotnicza od 2011 roku, która zdecydowała się na taki krok. W marcu przewoźnik zakończył postępowanie upadłościowe, jednak nie przyniosło ono oczekiwanej stabilizacji.

Kłopoty Spirit Airlines

Jak podaje CNN, w minionym roku linia odnotowała stratę netto w wysokości 1,2 miliarda dolarów. Sytuację pogorszyły nieudana fuzja z JetBlue Airways, warta 3,8 miliarda dolarów, oraz problemy techniczne z silnikami Pratt & Whitney od RTX, które zmusiły przewoźnika do uziemienia wielu samolotów Airbus. Pomimo trudności linia zapewnia, że loty, sprzedaż biletów, rezerwacje i operacje będą kontynuowane bez zakłóceń.

Spirit Airlines do listopada zwolni około 270 pilotów YES Market Media / Shutterstock

Zwolnienia i zmiany w strukturze

W lipcu przewoźnik ogłosił zwolnienie około 270 pilotów oraz degradację 140 kolejnych.

"Zwolnienia wejdą w życie 1 listopada, natomiast obniżenie stopni służbowych dla kapitanów nastąpi 1 października" - poinformowała linia w oświadczeniu dla Reutersa.

"Podejmujemy niezbędne kroki, aby działać tak efektywnie, jak to możliwe, w ramach naszych wysiłków na rzecz powrotu do rentowności" - dodano w komunikacie.

Obecnie firma stara się przebudować swój model biznesowy, odchodząc od wizerunku budżetowego przewoźnika na rzecz oferty premium. Zmiana ta ma na celu dostosowanie się do nowych trendów w podróżach, gdzie klienci oczekują wyższego komfortu i lepszych doświadczeń. Jednak niepewność związana między innymi z nowymi taryfami celnymi i cięciami budżetowymi wprowadzonymi przez prezydenta Donalda Trumpa dodatkowo komplikuje wysiłki przewoźnika, obniżając popyt na tanie loty krajowe.

Linia, znana z charakterystycznych żółtych samolotów, rozpoczęła działalność w 1964 roku jako firma transportowa, by w latach 80. wejść w sektor lotniczy pod nazwą Charter One Airlines. W 1992 roku przyjęła obecną nazwę i zyskała popularność jako tani przewoźnik dla podróżnych rezygnujących z dodatków, takich jak bagaż rejestrowany czy wybór miejsca.

