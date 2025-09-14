Słony rachunek za zagraniczne wakacje
Przeciętna cena rezerwacji dotycząca wakacji za granicą z biurem podróży wyniosła 9163 złote - poinformowała Polska Izba Turystyki (PIT). Najpopularniejszym zagranicznym wczasowym kierunkiem w ofercie biur turystycznych była Turcja, którą wybrało blisko jedna trzecia klientów.
PIT podała, że klienci biur podróży w Polsce najczęściej wybierają wczasy w Turcji, której dotyczyło 32,5 proc. rezerwacji. Kolejna w rankingu popularności uplasowała się Grecja z wynikiem 17,4 proc., wyprzedzając Egipt 16,9 proc., Tunezję 9,7 proc., Hiszpanię 6,6 proc. i Bułgarię 5,5 proc.
Inne wyniki dotyczące najpopularniejszych kierunków podróży wakacyjnych przyniosły dane platformy eSky, która oferuje m.in. krótkie wyjazdy weekendowe, tzw. city breaki, a także bilety lotnicze.
W tym zestawieniu prym wiodą Włochy - 28,8 proc. wyjazdów, Hiszpania - 17,20 proc., Grecja - 11,80, Malta - 8,80 proc., Cypr - 5,70 proc., Turcja - 4,40 proc. i Bułgaria 3,6 proc.
Cena wakacji
Jak wynika z informacji przekazanych przez PIT, średnia cena wakacyjnych rezerwacji dokonywanych przez polskich klientów biur turystycznych wyniosła w tym roku 9163 zł.
Dla porównania w ubiegłym roku było to 8954 zł, a w 2023 - 8721 zł.
Jak zauważyli przedstawiciele Izby, wzrost średniej ceny był niższy od poziomu inflacji odnotowanej w tym okresie.
Najchętniej all inclusive
Według danych PIT 88,4 proc. rezerwujących wczasy wybierało pobyt all inclusive, w blisko 98 proc. rezerwacja obejmowała również przelot na miejsce.
Najczęściej wybierano wczasy trwające od 7 do 8 dni - 74,40 proc. 13,1 proc. wczasowiczów wyjechało na wycieczki trwające 1-6 dni, a 10,9 proc. na 9-13 dni.
Wczasy 14-dniowe wybrało jedynie 2,60 proc. klientów.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock