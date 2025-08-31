Polska hitem wśród Czechów. Ekspert: to może być rekordowy sezon

Mijający sezon letni może okazać się rekordowy pod względem liczby czeskich turystów decydujących się na wypoczynek w Polsce - ocenił Jan Papeż, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Czeskich Biur Podróży. Rok wcześniej, według danych Polskiej Organizacji Turystycznej Polskę odwiedziło około 410 tys. Czechów.

- Dokładne liczby poznamy jesienią, ale już teraz Polska, obok Albanii, cieszy się największym wzrostem zainteresowania - ocenił Papeż.

Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej w 2024 roku Polskę odwiedziło około 410 tys. Czechów. Tegoroczny sezon może być lepszy m.in. dzięki uruchomieniu nowego połączenia kolejowego z Pragi do Trójmiasta. Pojawiły się dodatkowe linie autobusowe i częściej latają samoloty. Papeż uważa, że wzrastające zainteresowanie Czechów Polską związane jest z okresem pandemii Covid-19, gdy Polska bardzo szybko otworzyła się dla przyjezdnych.

- Zrobiliście to szybciej niż Słowacja i Węgry. Dzięki temu pojechali do Was ci, którzy w inny sposób by do Polski nie trafili, a tak mogli stwierdzić, że jest tam dobrze - powiedział Papeż, podkreślając, że jedną z cech jego rodaków jest to, że wracają w miejsca, w których się im podoba i dobrze się w nich czują.

Młodzi Czesi wybierają Polskę

Na wzrost ruchu turystycznego wpływa, według przedstawicieli branży, także fakt, że dorosło pokolenie ludzi, którzy są znacznie bardziej aktywni niż poprzednicy.

– Dla nas oznacza to, że rodziny, które mają 10-, 12-letnie dzieci, nie szukają już tylko pobytu nad morzem, ale chcą większej aktywności, chcą np. jeździć na rowerze. Jeżeli popatrzymy na system ścieżek rowerowych w Karkonoszach i innych miejscach w Polsce, to często są one lepiej wypromowane niż ścieżki dla pieszych. Polska oferuje czeskim klientom dobre zaplecze i dzięki temu Czesi chętnie tam jeżdżą - stwierdził Papeż. Podkreślił, że istotna jest wielkość i różnorodność naszego kraju.

Czeska branża turystyczna zauważa także obszary, które można poprawić. Zdaniem Papeża polscy hotelarze koncentrują się na własnym obiekcie i w dziewięciu na dziesięć przypadków brakuje informacji, o tym co można robić w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu. - To mogłoby wpłynąć na przedłużenie pobytu - ocenił.

"Turysta nie powinien szukać"

Zdaniem Papeża w Polsce, ale także w innych krajach, w tym w samych Czechach, brakuje dobrej współpracy dostawców drobnych usług.

- Hotele, biura podróży, wypożyczalnie rowerów i tym podobne powinny bliżej ze sobą współpracować. Turysta nie powinien szukać, co, gdzie, kiedy i jak, ale powinien wszystko mieć podane jak na tacy - uważa wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Czeskich Biur Podróży. Dzięki temu przybysze mieliby wygodniejsze wakacje i chcieliby je przedłużyć.

Przedstawiciel czeskiej branży turystycznej powiedział PAP, że jego rodacy jadący lub już będący w Polsce przede wszystkim potrzebują informacji. - Sądzę, że głównie w terenie przygranicznym czeska turystyka jest bardzo silna, więc Czesi mogliby dostawać informacje w swoim języku. Obecnie nie ma problemu z przetłumaczeniem czegokolwiek, z wydrukowaniem małej ulotki czy mapki - stwierdził.

Papeż podkreślił, że na zainteresowanie Czechów Polską i Polaków Czechami ma wpływ bliskość języków.

- Dobrze się rozumiemy, a jeżeli ktoś nie będzie chciał się dogadać z drugą osobą, to się nie porozumieją - powiedział Papeż i dodał, że w całej Europie problemem jest szczupłość profesjonalnej kadry w branży turystycznej. - Zderzają się z tym turyści i z Czech, i z Polski – powiedział Papeż.

