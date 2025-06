Tych słów lepiej nie używać w Polsce. Zagraniczny przewoźnik przestrzega

Koleje Czeskie zachęcają naszych południowych sąsiadów do podróży pociągami Baltic Express nad polski Bałtyk. Przy tej okazji publikują informator "Czego nie mówić w Polsce?" wskazując słowa, które w obu językach brzmią podobnie, ale znaczą zupełnie co innego.

"W języku polskim jest wiele słów, które znaczą co innego niż w języku czeskim" - informują Koleje Czeskie (České Dráhy) we wpisie zamieszczonym we wtorek w mediach społecznościowych. To część kampanii promocyjnej funkcjonującego od pół roku połączenia kolejowego z Czech nad polski Bałtyk.